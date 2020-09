France 24 • 21/09/2020 à 20:22

En Côte d'Ivoire, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président le 31 octobre prochain. Après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait vu l'avènement dans la douleur d'Alassane Ouattara et sa réélection beaucoup plus tranquille 5 ans plus tard dans une ambiance presque consensuelle, à quoi ressemblera 2020 ? Alors que le chef de l'État sortant est à nouveau candidat, l'opposition elle est vent debout et une partie des Ivoiriens manifestent depuis des semaines, ranimant le spectre des affrontements du passé. Côte d'Ivoire : menaces sur la présidentielle ?