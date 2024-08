Côte d'Ivoire : à Abidjan, le retour des brigades anti "désordre urbain"

information fournie par France 24 • 05/08/2024 à 12:55

Omniprésents à Abidjan, les mendiants, et surtout les milliers de vendeurs ambulants, sont sur le qui-vive. Pour lutter contre le “désordre urbain” et fluidifier le trafic, le gouverneur d’Abidjan remet au goût du jour leur interdiction, déjà inscrite dans la loi depuis 2013, avec la création d’une nouvelle brigade de police spéciale... Certains dénoncent un nouvel outil au service d'une “politique anti -pauvre”. Alors que pour les autorités, c’est un moyen d’assainir Abidjan, et de faire rayonner la première ville du pays.