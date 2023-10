information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 12:01

En Corée du Sud, les championnats du monde de League of Legends se jouent à guichets fermés. Une compétition sportive unique en son genre, qui voit les plus grandes équipes mondiales s'affronter sur un jeu vidéo. La finale de 2021 a été regardée par plus de 73 millions de fans à travers le monde. Parmi les équipes en lice, G2, la meilleure équipe européenne. Nous les avons suivis lors de leur début de la compétition.