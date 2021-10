COP26 - éviter un échec à Glasgow ? La quête d'engagements concrets sur le climat

information fournie par France 24 • 28/10/2021 à 20:34

Treize jours pour tenter de sauver la planète… La COP26 - conférence de l'ONU sur le climat - s'ouvre à Glasgow ce dimanche. 197 pays et organisations régionales doivent s'engager plus concrètement à réduire les gaz à effets de serre et sécuriser ainsi l'accord de Paris de 2015. Mais avant même l'ouverture de cette COP26, le scepticisme domine les espoirs. Alors est-ce vraiment le sommet de la dernière chance comme beaucoup le présentent ? Quelles sont ses chances de succès ?