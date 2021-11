information fournie par France 24 • 01/11/2021 à 08:01

A la Une de la presse, ce lundi 1er novembre, la mise en garde du Premier ministre britannique Boris Johnson, à l’occasion du lancement de la COP 26. L’absence, à ce rendez-vous, de la Chine et de la Russie. Les tensions entre l’Arabie saoudite et le Liban. Et un surprenant projet de loi au Québec.