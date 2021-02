France 24 • 17/02/2021 à 11:55

Défense et sécurité nationale font-elle bon ménage avec les entreprises ? Le service public et les opérateurs privés coopèrent désormais plus étroitement, l'État acceptant de plus en plus l'externalisation d'une partie de ses missions de défense et de sécurité. Pour parler de cette évolution, Ali Laïdi reçoit Guillaume Farde, enseignant à Science Po, et auteur du livre "Le continuum de sécurité nationale" (Éd. Hermann).