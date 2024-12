information fournie par France 24 • 18/12/2024 à 13:17

Après Alstom et Technip suivent Exxelia, Cenexi, Souriau... La liste des entreprises stratégiques françaises vendues à la concurrence étrangère est longue. Pourtant, depuis peu, la France et d’autres pays renforcent leur législation sur le contrôle des investissements étrangers. Mais faut-il choisir entre protection et ouverture ? Éléments de réponse avec Pascal Dupeyrat, auteur de "IEF. Le contrôle des investissements étrangers en France" (Éd. Relians).