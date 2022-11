Contestation politique : "la rébellion est-elle passée à droite ?"

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 15:16

Les nouveaux révolutionnaires sont-ils de droite, voire d'extrême droite ? C'est la thèse défendue par le journaliste Pablo Stefanoni qui cite en exemple l'assaut du Capitole, la multiplication des théories conspirationnistes ou anti-Étatiques et les succès électoraux des partis d'extrême droite. Selon lui, les jeunes veulent casser "la banalité du bien" et trouvent la droite plus "cool". Ces mouvements gagnent de nouveaux adeptes, notamment par leurs maîtrises des codes des réseaux sociaux.