France 24 • 19/05/2021 à 11:36

Cette semaine, nous revenons sur le regain de violences au Proche-Orient, après deux semaines d'hostilité entre Israéliens et Palestiniens. Entre bombardements de la bande de Gaza d'un côté et tirs de roquettes par le Hamas de l'autre, la tension ne retombe pas. Nous évoquons les causes et les conséquences de ce nouveau conflit. Nous verrons également quel rôle joue la communauté internationale dans ce conflit.