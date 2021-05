Conflit israélo-palestinien : un lourd bilan après une semaine d'affrontements violents

France 24 • 17/05/2021 à 14:52

Les frappes aériennes sur la bande de Gaza et les tirs de roquettes contre différentes villes israéliennes ont entraîné, en une semaine, la mort d'au moins 200 morts côté palestinien, dont au moins 58 enfants, selon un bilan dressé par les autorités palestiniennes. Côté israélien, les secours avancent le chiffre de 10 personnes tuées, dont 1 enfant. Cette escalade a débuté lundi 10 mai, après de violents affrontements sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem et dans une autre partie de la ville, illégalement occupée et annexée par Israël selon le droit international.