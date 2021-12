Condamnation de l'ex-ministre danoise à l'Immigration: "Personne n'est au-dessus des lois"

information fournie par France 24 • 14/12/2021 à 06:51

A la Une de la presse, ce mardi 14 décembre, la condamnation, hier, au Danemark, de l’ex-ministre de l’Intégration et de l’Immigration Inger Stojberg, à deux mois de prison ferme.L’incarcération, en France, de l’ex-ministre de l’Intérieur Claude Guéant. L’évasion fiscale au Québec de riches familles françaises. Elon Musk désigne «personnalité de l’année» par le magazine américain Time. Et l’intelligence des ingénieurs de l’aérospatiale et des neurochirurgiens.