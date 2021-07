Comprendre l'enjeu de la normalisation du reporting RSE pour les entreprises

information fournie par Boursorama • 20/07/2021 à 14:06

RSE : trois lettres pour responsabilité sociétale des entreprises. Trois lettres qui concrétisent surtout les attentes de plus en plus fortes autour de l'action de l'entreprise sur des enjeux aussi divers que le respect de l'environnement, la diversité, la bonne gouvernance... et bien d'autres encore.

Pour formaliser cette action, le reporting RSE est en train de devenir un document de premier plan. Comment ce dernier va évoluer ? Quelles informations doit-il contenir et qui doit prendre en charge sa réalisation ? Laurent Lanzini, consultant Square, répond à toutes ces questions en 3 minutes chrono !