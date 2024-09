information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 07:43

A la Une de la presse, ce mardi 17 septembre, les réactions à la démission, hier, de Thierry Breton, qui ne fera donc pas partie de la nouvelle équipe qui devrait être présentée aujourd’hui ou dans les jours à venir par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les incendies au Portugal et les inondations en Europe centrale et orientale. Des phénomène météo extrêmes auxquels le monde est mal préparé, selon les scientifiques. Et la tendance slip du moment.