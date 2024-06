information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 11:38

Dimanche 23 juin au matin, un bombardement ukrainien à Sébastopol a fait 5 morts, dont 3 enfants, et plus de 150 blessés. Le soir même, des attentats à caractère religieux ont fait 21 morts dans la république musulmane russe du Daghestan. Malgré l'absence évidente de lien, le Kremlin a qualifié ces deux événements "d'attentat terroriste", et la propagande russe accuse un seul et même "ennemi diabolique" - l'Occident.