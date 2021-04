France 24 • 09/04/2021 à 17:54

Le gouvernement français vole à nouveau au secours d'Air France. Après avoir prêté 7 milliards d'euros à la compagnie aérienne l'année dernière, l'État participe à sa recapitalisation et en devient le premier actionnaire. Premier poste d'exportation, l'aéronautique est quasiment à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire, il y a plus d'un an. Comment limiter la casse et préparer une sortie de crise ?