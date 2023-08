information fournie par France 24 • 08/08/2023 à 11:48

La sécheresse de ces 3 dernières années à assoiffé le nord du Kenya. Jusqu'à 90% des sources d'eau se sont taries dans la région du Turkana. Dans cette zone plus des 3 quarts de la population vit sous le seuil de pauvreté et est en insécurité alimentaire. Pourtant, les Turkanas vivent près d'un des plus grands lacs d'Afrique, riche en poissons.