information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 17:51

Célébration du corps, des arts et du sport ! Pour Dior, Maria Grazia Chiuri installe dans une longue cage de verre l’artiste archère italienne Sagg Napoli. Sa collection est une ode aux Amazones, en référence aux modèles créés par Christian Dior dans les années 1950. Pour sa collection "Impro", le designer Alain Paul libère sur la scène du Théâtre du Châtelet les corps des danseurs et des danseuses. Et dans une présentation feutrée, Magda Butrym réveille et révèle la mode… polonaise.