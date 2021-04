Climat : le retour de l'Amérique

France 24 • 23/04/2021 à 18:47

Joe Biden se pose en nouveau champion du climat : lors d'un sommet virtuel, le président américain a réuni 40 chefs d'État dont ceux de Chine et de Russie. L'occasion pour la première économie mondiale de revenir dans la course climatique, alors que l'UE et le Royaume-Uni viennent de relever leurs objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Au-delà des annonces, qu'attendre de la nouvelle politique américaine ? La crise sanitaire accélère-t-elle la transition écologique ?