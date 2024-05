information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 17:53

En Afrique australe, le phénomène climatique El Niño a des conséquences dramatiques dans la région. En Zambie, au Malawi et au Botswana, la sécheresse a détruit les récoltes et provoqué la famine. L'assèchement des lacs et des rivières menace les hippopotames.