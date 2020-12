Climat : l'ONU et Londres convoquent un sommet le 12 décembre

France 24 • 07/12/2020 à 15:53

À l'occasion de la Journée mondiale du climat et du 5e anniversaire de l'accord de Paris, l'ONU et le gouvernement britannique convoquent "les dirigeants mondiaux les plus ambitieux sur le climat" pour un sommet le 12 décembre. Objectif : rappeler les problématiques liées au réchauffement climatique et présenter des plans climat actualisé, près d'un an avant la COP 26 de Glasgow. Tous les regards se tournent vers Washington, le président élu Joe Biden ayant émis le souhait de voir les États-Unis réintégrer l'accord de Paris à la suite de leur retrait orchestré par l'administration Trump.