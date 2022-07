Cinéma : Woody Allen revient avec "Rifkin’s festival", son 49e long-métrage

information fournie par France 24 • 13/07/2022 à 17:06

Dans "Rifkin's festival", Woody Allen s'amuse d'un couple bizarrement assorti. Il y a d'un côté Mort, écrivain névrosé qui a le béguin pour sa médecin généraliste, et son épouse Sue, attachée de presse, qui représente un jeune réalisateur français à la mode, joué par Louis Garrel. Une nouvelle fois, le cinéaste joue avec un double de cinéma et sa compagne - aussi vive que lui est pataud. Le chroniqueur Thomas Baurez se penche aussi sur les films "La nuit du 12" et "Les nuits de Mashhad".