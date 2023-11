information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 13:53

Dans ce "À l’Affiche" 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez commentent les sorties de la semaine. À commencer par "La passion de Dodin Bouffant" du réalisateur franco-vietnamien Tranh Anh Hung, prix de la mise en scène lors du Festival de Cannes 2023. Une déclaration d’amour à la gastronomie française portée par Juliette Binoche et Benoît Magimel. Également en salles, "L’Abbé Pierre, une vie de combats" et "Goodbye Julia" de Mohamed Kordofani, un drame sur fond de guerre civile au Soudan.