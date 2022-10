Chine : quand l'UE s'éveillera...

information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 16:48

La crise du Covid-19 a mis un peu plus en exergue la dépendance économique et industrielle de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine – avec notamment des pénuries de matériel médical et de semi-conducteurs. Malgré la crise économique, cette dépendance semble se poursuivre : le déficit commercial européen s’est encore creusé pour atteindre 92 milliards d’euros cette dernière année. Si Xi Jinping vient de célébrer les dix ans de son accession à la tête du Parti communiste chinois, il ne fait pas figure de partenaire fiable et stable pour les Européens. L’attitude de la Chine est plus qu'ambiguë vis-à-vis de la guerre en Ukraine, dont elle espère tirer des bénéfices grâce à son lien privilégié avec la Russie. Les relations se tendent et les 27 veulent désormais retrouver une souveraineté économique et stratégique, alors que Pékin a cherché à les diviser par les liens économiques tissés avec les "nouvelles routes de la soie”.