Chef-d'oeuvre maudit du cinéma français, "La Maman et la Putain" ressort dans les salles

information fournie par France 24 • 08/06/2022 à 16:07

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Notamment celle, en copie restaurée, de "La Maman et la Putain" de Jean Eustache. Près de cinquante ans après avoir suscité la polémique lors de sa présentation au Festival de Cannes, ce chef-d'oeuvre, longtemps resté invisible, est à redécouvrir. Également au cinéma, "Men", un conte horrifique et féministe, et le nouvel opus de la saga "Jurassic World".