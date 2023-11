Charles III au Kenya : le roi s'est rendu à Mombasa, deuxième plus grande ville du pays

information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 12:23

Troisième jour du voyage de Charles III au Kenya… son premier en dehors d’Europe depuis qu’il est roi, et aussi le premier dans un pays du Commonwealth. Aujourd’hui, le roi est à Mombasa, deuxième plus grande ville du pays, mais aussi plus grand port d’Afrique de l’Est. L’occasion de mettre l’accent sur l’économie, puisque ce voyage doit permettre de nouveaux investissements et partenariats. Le pays occupe une place particulière pour le Royaume-Uni, certes de par son histoire, mais aussi car c’est un îlot de stabilité dans une région touchée par de nombreux conflits, ce qui a permis au Kenya de devenir une place forte de l’économie régionale.