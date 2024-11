information fournie par France 24 • 03/11/2024 à 14:31

Cette semaine, rencontre avec le comédien, metteur en scène et directeur de théâtre Charles Berling. Il incarne un Léon Blum visionnaire dans le spectacle-événement participatif, adapté du désormais célèbre podcast "Léon Blum, une vie héroïque" de Philippe Collin et ses équipes. Premières rend hommage au destin aussi exceptionnel que méconnu de Léon Blum et simultanément au projet historique et artistique ambitieux qui l’entoure depuis bientôt 2 ans.