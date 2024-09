information fournie par France 24 • 28/09/2024 à 10:45

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé vendredi depuis la tribune des Nations unies de "frapper" l'Iran en cas d'attaque contre son pays et promis de continuer ses guerres à Gaza contre le Hamas palestinien et au Liban contre le Hezbollah. Décryptage avec Pierre BERTHELOT, Professeur émérite, IRMAR Université de Rennes et Chercheur associé à l'IFAS.