Changement climatique : il est temps de s'adapter

Partenaire • 06/11/2020 à 09:30

La prise de conscience du changement climatique est de plus en plus forte, mais ses impacts sont largement sous-estimés. Les modèles économiques actuels sous-évaluent les risques financiers mais également les opportunités liés à la transition écologique. Edmond de Rothschild Asset Management lance Edmond de Rothschild SICAV Green New Deal, fonds labellisé ISR, qui investit sur les marchés actions internationaux en sélectionnant des sociétés liées à la thématique du changement climatique. Son portefeuille, alliant recherche de rentabilité financière, analyse thématique et respect de critères extra-financiers, a pour objectif de respecter l'Accord de Paris qui vise à maintenir la température mondiale à un niveau inférieur à 2°C. Découvrez en vidéo l'interview de Marouane Bouchriha, gérant du fonds chez Edmond de Rothschild AM.