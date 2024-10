Cette IA qui prend le contrôle de votre ordinateur et des décisions...à votre place

information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 15:30

L'intelligence artificielle permet des progrès fulgurants dans la détection de maladies et aide à la mise au point de nouveaux matériaux et de médicaments. Elle permet même d'importants gains de productivité. L'entreprise américaine Anthropic vient de dévoiler Sonnet 3.5, un agent intelligent capable de prendre des initiatives pour remplir une mission que vous lui avez confiée. Problème : pour être totalement efficace, elle doit accéder à l'intégralité du contenu de vos échanges et de vos données. Il est déconseillé de ne pas abandonner toutes ses compétences à la machine.