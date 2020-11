Cessez-le-feu au Haut-Karabakh : la fin du conflit ?

France 24 • 19/11/2020 à 10:50

Après six semaines d'une guerre débutée fin septembre, un cessez-le-feu est désormais en vigueur dans le Haut-Karabakh. La région est disputée depuis des siècles par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et un conflit a éclaté avec la dislocation de l'Union soviétique au début des années 1990. Sous l'égide de Moscou, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé le 9 novembre un accord de fin des hostilités prévoyant que la première cède trois districts à la seconde. Malgré des transferts de territoires et un déploiement militaire russe, une solution durable paraît très hypothétique.