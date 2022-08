Centrale nucléaire de Zaporijjia : "aucun des belligérants n’a envie que cette centrale s’arrête"

information fournie par France 24 • 23/08/2022 à 17:28

Ces dernières semaines les abords de la centrale nucléaire de Zaporijjia ont été le théâtre de bombardements et ont alerté la communauté internationale sur un éventuel risque nucléaire. Vladimir Poutine craignant aussi la catastrophe a donné vendredi dernier son accord à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour une inspection et une évaluation des risques encourus. Selon Emmanuelle Galichet, docteure en physique nucléaire et enseignante-chercheure au Cnam en sciences et technologies nucléaires, invitée de France 24 " le risque le plus important c’est une coupure d’alimentation due aux bombardements". Quant à une possible catastrophe similaire à Tchernobyl, elle affirme : "Zaporijjia est très proche de nos centrales nucléaires en France et donc elle est très robuste sur les chutes d’objets ou les chutes d’avions". Explications.