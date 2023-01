Cécile Allegra, réalisatrice : "Ce ne sont pas des migrants mais des survivants" de l'enfer libyen

information fournie par France 24 • 18/01/2023 à 14:12

"Le chant des vivants", film bouleversant de la réalisatrice Cécile Allegra, raconte le parcours de celles et ceux qui ont survécu à la route de l'exil, après avoir notamment connu "l'enfer libyen" et ses "camps de torture et de concentration". Elle narre leur combat pour se reconstruire et la manière dont ces femmes et ces hommes, accueillis par l'association Limbo qui propose de l'art-thérapie, tentent de se réparer ensemble. Pour elle, il s'agit pas de "migrants" mais de "survivants".