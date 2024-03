"Ce que je sais de monsieur Jacques" de Leïla Bahsaïn, écrire entre la France et le Maroc

information fournie par France 24 • 12/03/2024 à 14:36

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont rencontre Leïla Bahsaïn. Après "Le ciel sur nos pas" et "La théorie des aubergines", l'autrice marocaine publie son troisième roman, "Ce que je sais de monsieur Jacques". Elle y raconte, à travers les yeux d’une collégienne, les violences faites aux enfants. Également au programme de cette émission : "Dislocations", une exposition sur l'exil à voir au Palais de Tokyo, et la série "Dessiner pour résister", qui dresse le portrait de six femmes caricaturistes à travers le monde.