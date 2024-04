information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 20:01

Au terme d'une tournée de trois jours qui l’a mené successivement au Kenya, au Rwanda et en Côte d’Ivoire, le ministre français des Affaires étrangères était l’invité de France 24 et de RFI. Relations avec le Rwanda, réforme du franc CFA, présence militaire de la France en Afrique mais aussi les guerres à Gaza et en Ukraine... Stéphane Séjourné explique les grands axes de la diplomatie française.