"Carmen", le premier film du chorégraphe et réalisateur Benjamin Millepied

information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 17:24

De l'étoile du New York City Ballet au chorégraphe du L.A. Dance Project, en passant par le Ballet de l'Opéra de Paris en tant que directeur artistique, Benjamin Millepied déploie ses multiples talents. Il se tourne maintenant vers le cinéma, avec la sortie de "Carmen", où il met en scène Paul Mescal et Melissa Barrera. La femme fatale de l'opéra de Bizet se trouve cette fois-ci entre le Mexique et les États-Unis. Le chorégraphe et réalisateur présnte son premier film dans cette édition.