information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 13:12

Le Festival de Cannes entre ce mardi dans sa deuxième et dernière semaine. Nous vous proposons de faire le point sur les temps forts, les tops et les flops de la compétition, avec nos spécialistes cinéma : Albéric de Gouville, de France 24, Léa André-Sarreau, de Troiscouleurs, et Thomas Baurez, de Studio Ciné Live.