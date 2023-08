Canicule en France : une vague de chaleur tardive qui représente un défi inédit pour l'agriculture

information fournie par France 24 • 23/08/2023 à 15:43

Des températures record sont attendues mercredi en France, où la chaleur s'intensifie, avec 19 départements en vigilance canicule rouge, situation inhabituelle en cette fin d'août, qui rend l'air difficilement respirable notamment dans les villes, et accroît les risques pour les plus fragiles. Cédric Ferreira, journaliste FRANCE 24, nous en dit plus sur les conséquences de cette vague de chaleur sur l'agriculture et le nucléaire.