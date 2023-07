information fournie par France 24 • 04/07/2023 à 15:45

La France compte deux fois plus de nouveaux cas de cancers en 2023 qu'en 1990, selon une étude de Santé publique France. Cette augmentation est largement due à l'accroissement et au vieillissement de la population, mais aussi à l'hygiène de vie. L'étude s'inquiète, entre autres, d'une progression plus marquée chez les femmes à cause notamment du tabagisme. Les détails dans la chronique Sciences.