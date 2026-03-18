Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc, une décision "inique", a dénoncé la fédération sénégalaise qui va faire appel.
CAN: après les incidents de la finale, le Sénégal déchu de son titre qui échoit au Maroc
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