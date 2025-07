Cameroun : la candidature de Paul Biya divise

information fournie par France 24 • 08/07/2025 à 23:38

Au Cameroun, le sujet ne semble plus tabou. De plus en plus de voix s’élèvent pour demander au président Paul Biya de ne PAS être candidat à la prochaine élection présidentielle. Une requête portée par un groupe d’intellectuels. Dans le sérail, des divergences semblent apparaître entre plusieurs caciques du régime sur l'avenir politique du président camerounais, le plus vieux dirigeant au monde à 92 ans. Tout cela a moins de quatre mois d’un scrutin crucial.