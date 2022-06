information fournie par France 24 • 01/06/2022 à 12:08

Le groupe suisse Glencore a annoncé mardi avoir noué des accords coordonnés avec les autorités du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Brésil, plaidant coupable de corruption en Afrique et en Amérique du Sud et de manipulation des marchés pétroliers.