information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 16:57

Au Cameroun, la situation des journalistes est de plus en plus précaire. Certains cumulent plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaire. Le syndicat national des journalistes du Cameroun est monté au créneau pour exiger le versement de ces salaires sans délai. Reportage de Tony Michael Menga et Stéphane Noah.