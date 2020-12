France 24 • 17/12/2020 à 15:02

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont reçoit Calogero. Le chanteur fait partie des plus jolies voix de la scène française. Vingt ans après son inoubliable refrain, "En apesanteur" et des dizaines d'autres mélodies, l'artiste nous revient avec un huitième album, "Centre-ville". Il nous présente son nouveau studio et nous parle de son inquiétude pour la vie culturelle dans ce contexte de crise sanitaire.