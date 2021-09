information fournie par France 24 • 01/09/2021 à 11:05

Lors d'une allocution solennelle au lendemain du départ du dernier soldat américain de Kaboul, après 20 ans de présence en Afghanistan, Joe Biden a tiré un bilan de l'action militaire et diplomatique américaine contre le terrorisme international. Pour le président, le retrait était la seule solution possible afin que "les États-Unis puissent répondre aux défis de 2021 et non à ceux de 2001".