information fournie par France 24 • 26/01/2022 à 09:31

Des militaires putschistes ont démis le président Roch Kaboré de ses fonctions au Burkina Faso. Un coup d'état, un de plus dans la région, condamné à l'international mais qui semble soutenu par une partie des Burkinabé. On va plus loin avec Viriginie Herz et Seddik Abba.