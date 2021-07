Bureau Veritas, arme anti-greenwashing ?

Boursorama • 15/07/2021 à 09:34

Bureau Veritas est omniprésent dans notre quotidien sans qu'on s'en aperçoive. Smartphone, vêtements, saumon,café : Bureau Veritas inspecte, vérifie et certifie la qualité et la sécurité des produits. De quoi lutter contre le greenwashing de certaines marques ? Réponse de Jacques Pommeraud, Directeur général France de Bureau Veritas et Beryl Bouvier di Nota, Directrice adjointe actions européennes chez OFI AM

