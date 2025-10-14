 Aller au contenu principal
Budget 2026: le PS prêt à faire le "pari" du débat dans l'hémicycle (Vallaud)

information fournie par AFP Video 14/10/2025 à 19:51

Les députés PS sont prêts à faire le "pari" d'un débat dans l'hémicycle sur le projet de budget 2026, plutôt que de censurer cette semaine le gouvernement de Sébastien Lecornu, annonce le chef du groupe Boris Vallaud.

