Brittney Griner et Viktor Bout libérés : Biden et Poutine revendiquent une victoire morale

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 20:08

Une semaine dans le monde revient sur cet échange de prisonniers, entre Washington et Moscou. Une joueuse de basket, contre un dangereux trafiquant d'armes, l'asymétrie est totale.

Et en Iran, c'est le 84 jours de mobilisation. Plus de 450 morts, et une première condamnation à mort depuis le début du mouvement marquent l'actualité. La répression continue.

En Chine, c'est un mouvement de contestation inédit. Épuisée par une politique sanitaire trop stricte, la population a investi les rues de plusieurs grandes villes. Le gouvernement a fini par alléger les règles.