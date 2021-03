Brexit : en Europe, la guerre des Bourses est déclarée

France 24 • 04/03/2021 à 11:16

Avec le Brexit, la City a perdu sa position de première place boursière en Europe. Alors, face à la concurrence d'Amsterdam et de Paris, le gouvernement britannique cherche à améliorer l'attractivité de la Bourse de Londres. Et cela pourrait passer par un assouplissement des règles de cotation, pour attirer davantage d'entreprises et mieux concurrencer l'UE. En quittant le marché unique, la City a perdu son "passeport" européen qui permettait aux firmes financières britanniques de travailler pour des clients partout dans l'UE.