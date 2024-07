Brésil : le Pantanal, sanctuaire de la biodiversité ravagé par des incendies records

information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 10:00

Dans la région centre-Ouest du Brésil, le Pantanal est en proie à des incendies records. Dans ce sanctuaire de la faune et de la flore, plus de 760 000 hectares de végétation ont été détruits entre le 1er janvier et le 1er juillet 2024. Le mois de juin a battu des records en enregistrant 2636 départs de feu, soit trente fois plus que l’an dernier à la même période. Dans l'État du Mato Grosso do Sul, qui concentre 65% de cet écosystème fragile, 400 pompiers et soldats sont mobilisés depuis plus de trois mois pour combattre les flammes. 95% de ces incendies proviennent des propriétés agricoles de la région. Reportage de Louise Raulais et Marine Resse.